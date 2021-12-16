Несколько ледовых переправ подготовили к работе в Красноярском крае

В Красноярском крае открылись четыре ледовые переправы. Так, безопасно пересечь лед на автомобиле можно в Бирилюсском районе через реку Чулым. Грузоподъемность составляет от 3 до 5 т. Четвертая точка располагается в Мотыгинском районе на реке Тасеева — речь идет о трассе Мотыгино – Широкий Лог в районе Первомайска. В данном случае по льду может проезжать транспорт массой до 10 т.

В настоящее время идет активная подготовка переправ на территории Боготольского, Большеулуйского, Ермаковского и Каратузского районов. Разрешенную грузоподъемность специалисты рассчитывают по вырубке льда, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в управлении МЧС по региону отметили, что в этом сезоне из-за аномально теплой погоды открытие переправ затянулось. Всего в Красноярском крае планируют открыть почти 130 проездов по льду. В МЧС напоминают, что водителям необходимо соблюдать ряд правил при движении по автозимникам. Вес автомобиля не должен превышать грузоподъемность переправы. Скорость движения составляет до 10 км/ч. Во время тумана, метели и других погодных условий, ухудшающих видимость, следует воздержаться от проезда по льду.