Новую школу построят в Рязани за 1,3 млрд рублей

В Рязани на улице Зубковой к концу 2023 года должна появиться школа на 1100 мест. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном в издании «Рязанские ведомости».

Школа появится в районе ЖК «Олимпийский». Строительство планируется начать в 2022 году. Стоимость проекта оценивается в 1,3 млрд рублей. Основная часть средств поступит в виде инфраструктурных бюджетных кредитов, пишет РИА «7 новостей».

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Кальное в Рязани до конца 2022 года построят школу. Мэрия заключила двухлетний контракт на строительство образовательного учреждения.