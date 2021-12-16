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Первые елочные базары открылись в Хабаровске

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В Хабаровске заработали елочные базары. Первыми открылись три точки в Индустриальном районе. Всего в городе определено 86 мест для реализации хвойных красавиц.

Больше всего елочных базаров традиционно в Центральном районе — 28 уличных пунктов продажи, а также в Индустриальном и Железнодорожном — по 27 и 26 точек. В полную силу они должны заработать в эти выходные или с 20 декабря, сообщает ИА AmurMedia.

«Ожидается, что цены останутся на уровне прошлого года, когда стоимость начиналась от одной тысячи рублей», — рассказала начальник отдела управления торговли, питания и бытового обслуживания Елена Тринцукова.

На площади Ленина в Хабаровске главным украшением всех арт-объектов, установленных там к Новому году, станут стилизованные узоры коренных амурских народов. Амурскую плетенку, уходящую корнями в неолит, вырежут на ледяных глыбах. Помимо древних узоров на площади появятся гербы районов и городов Хабаровского края, гималайского медведя и амурского тигра. По словам одного из ледовых скульптором Павла Барсукова, концепция станет олицетворением слогана «Нам есть чем гордиться».

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