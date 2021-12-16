Жители Орла сами выберут время салюта в новогоднюю ночь

Власти Орла предложили жителям города самим выбрать время для новогоднего салюта. Инициатива привлечь к решению этого вопроса граждан принадлежит мэру Юрию Парахину.

Как написал градоначальник в своем Instagram, Орел по традиции встретит новый год красочным фейерверком. Местом запуска станет КДЦ «Металлург». Обычно залпы выпускают в 2 часа ночи, но в этом году власти готовы выслушать пожелания жителей.

Горожанам предложили на выбор три варианта: полночь, 1 час ночи и 2 часа ночи, сообщает InfoOrel.ru.