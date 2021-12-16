Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о доступе граждан в общественные места по сертификату с QR-кодом об иммунизации от COVID-19. Об этом говорится 16 декабря в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Поддержали проект 329 депутатов, против высказались 87. Еще один парламентарий воздержался.

«В соответствии с проектом закона граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документации, подтверждающей проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность», — отметили в Госдуме.

До 1 февраля 2022 года можно будет предоставлять отрицательный ПЦР-тест на инфекцию. После этого числа возможность останется только у лиц с медотводом от прививки.

Решение об объектах, где потребуется предоставлять такой сертификат, примут региональные власти. Ожидается, что нормы в случае подписания закона президентом России будут действовать до 1 июня 2022 года.

Помимо нормы о QR-кодах в общественных местах, в Госдуму был внесен и проект, регулирующий порядок использования цифровых документов на транспорте. 13 декабря инициатива была снята с рассмотрения на основе учета мнений регионов и обращений граждан.

Президент России Владимир Путин отмечал, что законопроект о QR-кодах на транспорте носит рамочный характер и должен быть проработан. Он указывал на необходимость тщательно взвесить и проработать все инициативы, не нарушая права граждан.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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