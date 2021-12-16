«АвтоВАЗ» опубликовал изображение нового автомобиля

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» опубликовал на своей официальной странице «ВКонтакте» изображение нового автомобиля, закрытого мантией.

Автопроизводитель пока не привел никаких подробностей о модели, однако по силуэту кузова можно предположить, что речь идет о новом небольшом кроссовере.

В мае 2021 года стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует до 2025 года выпустить четыре новых автомобиля на модульной платформе CMF-B. Среди них — Lada Niva следующего поколения, кроссовер C-класса, а также новые Vesta и Granta.

3 декабря сообщалось, что художник Никита Чуйко создал серию рендеров, предположив, как мог бы выглядеть хетчбэк Lada Oka нового поколения.

Возрожденная «Ока» могла бы получить дизайн в стиле актуальных автомобилей «АвтоВАЗа»: бамперы X-образной формы с хромированными вставками, однако фары ей бы достались от Renault Twingo.