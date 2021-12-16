Не менее 80 человек умерли от лихорадки Ласса в Нигерии в 2021 году

Как минимум 80 человек скончались от лихорадки Ласса в Нигерии с начала года. Об этом 16 декабря со ссылкой на источник в Нигерийском центре по контролю за болезнями (НЦКБ), сообщает агентство «Синьхуа».

Так, с начала января по 8 декабря 2021 года в Республике Нигерия было зарегистрировано 80 летальных исходов от лихорадки Ласса. При этом в 17 штатах страны, включая Федеральную столичную территорию, было в общей сложности выявлено 417 случаев заражения.

В связи с этим НЦКБ заявил об активизации работы технической группы по борьбе с лихорадкой, а также специальных центров срочной помощи заболевшим. Как уточнили в центре, наиболее масштабная вспышка лихорадки Ласса была зафиксирована в Нигерии в 2017–2018 годах.

В конце апреля 2019 года Роспотребнадзор напомнил россиянам, собирающимся посетить Нигерию, об опасности лихорадки Ласса, вспышка которой в тот момент была зафиксирована в этой африканской стране. Согласно информации ведомства, с начала августа 2018 года по 14 апреля 2019-го в 21 нигерийском штате зарегистрировали свыше 2,2 тыс. случаев заболевания, 122 из которых закончились смертью пациентов.

Лихорадка Ласса — острое вирусное геморрагическое заболевание, которое обычно протекает от одной до четырех недель. В случаях с летальным исходом смерть, как правило, наступает в течение 14 суток после появления симптомов болезни.