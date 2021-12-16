Актрису Таню Мендосу застрелили в Мексике

Мексиканскую актрису и певицу Таню Мендосу убили в городе Куэрнавака на юге страны. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает агентство EFE.

Нападение на Мендосу было совершено в тот момент, когда она ожидала своего 11-летнего сына возле стадиона, где у него проходила тренировка по футболу, передает НСН. Двое неизвестных подъехали ко входу к спорткомплексу на мотоцикле, и один из них открыл огонь по женщине.

42-летняя актриса, известная по участию в фильме «Королева Юга», скончалась на месте. Участников покушения задержать не удалось. Полиция ведет розыск подозреваемых, а также устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 31 января, неизвестные преступники совершили вооруженное нападение на гостей праздника в штате Халиско в Мексике, в результате чего семь человек погибли. Изначально злоумышленники ограбили жертв, они забрали их вещи и ушли, но позднее вернулись и убили отдыхавших на празднике людей.