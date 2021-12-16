Путин назвал позитивным характер переговоров с президентом Монголии

Президент РФ Владимир Путин заявил 16 декабря, что переговоры с монгольским лидером Ухнаагийном Хурэлсухом прошли в деловом и позитивном ключе.

Россия — надежный поставщик энергоносителей в Монголию, она обеспечивает около 80% потребности страны в нефтепродуктах, отметил глава государства.

«В практической проработке — проект транзитного газопровода по территории Монголии из России в Китай. Работа движется, и движется успешно. Он может стать продолжением российского трубопровода «Сила Сибири 2». Уже определены оптимальный маршрут и протяженность»,— добавил российский лидер.

Также президент уточнил, что технико-экономическое обоснование по данному проекту будет завершено уже в ближайшие недели.

Проработка проекта трубопровода из РФ в Китай через Монголию продвигается успешно, сказал Путин.

Уточняется, что Хурэлсух проведет встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также руководством Совета безопасности РФ.

Накануне глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг сообщила «Известиям», что лидеры двух стран 16 декабря подпишут документы по пограничным контрольно-пропускным пунктам, таможенной деятельности, а также подведут итоги развития двусторонних отношений — им в 2021 году исполнилось 100 лет.

Это первый визит Ухгаагийна Хурэлсуха в качестве главы государства в Россию — он занял президентский пост по итогам выборов 9 июня 2021 года. До этого политик неоднократно посещал РФ в качестве премьер-министра Монголии.

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