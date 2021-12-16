Пострадавшая в ДТП с Билом прокомментировала отмену ему приговора
Мария Артемова, пострадавшая в ДТП в Москве с участием блогера Эдварда Била, назвала вынесенный ему ранее приговор обоснованным и логичным.
Отмена вышестоящим судом приговора первой инстанции приведет к возобновлению длительного юридического процесса, отметила потерпевшая.
По словам Артемовой, на заседании она не была, но на процессе присутствовал ее адвокат. Со стороной защиты была достигнута договоренность о том, что приговор потерпевшую сторону устраивает.
«Просто сейчас это вновь канитель новая будет, длительная, и боюсь, что затянется опять этот процесс юридический. Хотелось бы уже точку поставить в этом деле и жить дальше. Мы не видели оснований для отмены», — добавила Артемова в беседе с «Газета.Ru» 16 декабря.
Ранее в этот день судебная коллегия по уголовным делам второго кассационного суда частично удовлетворила кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен, блогеру вновь назначили запрет определенных действий.
ДТП с участием Била произошло 1 апреля на Смоленской площади. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.
14 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что его подзащитный выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, сумму защитник не уточнил.
В октябре прокуратура столицы обжаловала приговор блогеру, назвав его чрезмерно мягким.