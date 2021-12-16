Пожар произошел на стройке в центре Оренбурга

Специалисты установили предварительную причину пожара на строительной площадке в районе Театра музкомедии и ТЦ «Восход» в центре Оренбурга 16 декабря. Обошлось без пострадавших.

Как пишет ИА «Урал56.Ру» со ссылкой на региональный главк МЧС, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного около 11:50. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание возникло на строительной площадке. Горел рубероид.

Спустя 5 минут удалось локализовать открытое горение на площади 30 кв. м. Полностью пожар был ликвидирован в 12:08. Точная причина пожара пока не установлена.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в пятиэтажном доме в поселке Старокамышинск Копейского городского округа Челябинской области. В результате погибли три человека, один получил травмы. Загорелась квартира на первом этаже.