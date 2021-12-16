Мэрия Воронежа не смогла найти подрядчика для строительства музея ВДВ

Торги по выбору подрядчика для строительства музея Воздушно-десантных войск признали несостоявшимися в Воронеже. На аукцион была подана лишь одна заявка.

Первый конкурс был объявлен управлением строительной политики Воронежа в конце августа. Начальная цена аукциона составляла 179,4 млн рублей. Торги признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. На втором аукционе начальную цену увеличили до 187,5 млн рублей. Заявка на участие поступила от ООО «Стройполимермонтаж», однако документы компании не соответствовали необходимым требованиям. Об этом пишет ИА «Абирег».

По плану музей ВДВ будет представлять собой одноэтажное здание с подвалом, где расположатся 11 выставочных витрин. Также в музее планируется обустройство культурно-оздоровительного и мультимедийного панорамного комплекса и интерактивной зоны. Изначально начало строительства было запланировано на весну 2022 года.