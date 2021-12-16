Врач назвала распространенные ошибки в лечении насморка

Заведующая отоларингологическим отделением Ступинской больницы Ирина Лукина рассказала о распространенных ошибках в лечении насморка.

«При самолечении нельзя чрезмерно увлекаться сосудосуживающими препаратами. Ими можно пользоваться не более 5–7 дней, так как в противном случае может возникнуть медикаментозный ринит», — приводит ее слова пресс-служба Минздрава Подмосковья 16 декабря.

По словам специалиста, осторожным также следует быть с народными методами лечения. Так, прогревание носа солью или вареными яйцами может помочь только на начальной стадии заболевания.

Также врач порекомендовала аккуратнее сморкаться, не прилагая слишком много усилий, особенно в случае отека. Оптимальнее всего для этого использовать не тканевые платки, а одноразовые бумажные.

Кроме того, в лечении ринита важно частое проветривание и увлажнение помещения, так как пыль и сухость способствуют размножению вирусов и бактерий. Промывание носа лучше всего делать солевыми растворами, посоветовала Лукина.

В случае если самостоятельное лечение не помогает, следует обратиться к врачу. Примерно на пятый день вирусная инфекция переходит в бактериальную, а такая форма заболевания может вызвать массу осложнений, предостерегла эксперт.

14 декабря врач больницы в испанском Сантьяго-де-Компостела Кристиан Кальво рассказал, что использование назальных спреев от насморка может привести к зависимости и проблемам со здоровьем. По его словам, если пользоваться такими спреями чаще необходимого, то это чревато повышенным давлением, рисками для сердечно-сосудистой системы и даже инсультом.