Регулятор ФРГ заявил, что в первой половине 2022 года решение по Nord Stream 2 не примут

Решение о сертификации оператора «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года. Об этом 16 декабря заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман.

«Разумеется, компания Nord Stream 2 AG запустила реорганизацию, об этом нам было заявлено. В этой связи мы приостановили процесс сертификации. Приостановка означает, что он будет продолжен тогда, когда нам будет предоставлена документация таким образом, что ее можно будет соответствующим образом проверить. У нас нет ее на руках», — сказал он в видеозаписи, опубликованной на сайте ведомства, отметив, что вопрос предоставления «зависит от Nord Stream 2 AG».

В пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, заявили «Известиям», что не комментируют детали процедуры сертификации трубопровода, ее сроки или влияние на сроки ввода в эксплуатацию.

В компании напомнили, что 16 ноября немецкий регулятор опубликовал информацию о временной приостановке сертификации в связи с учреждением дочерней структуры Nord Stream 2 AG. Тогда в операторе СП-2 пообещали учредить такую «дочку» в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям. Теперь же оператор трубопровода подчеркнул, что предпринимает соответствующий шаг, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.