Шесть школ оптимизируют на территории Саратова

Шесть школ в Саратове планируют объединить в образовательные центры. Власти города подчеркнули, что все ученики останутся в своих зданиях и со знакомыми учителями.

По словам заместителя главы администрации по социальной сфере Александра Бурмака, СОШ № 16 объединится с СОШ № 104, гимназия № 5 — со школой № 39, а школа № 93 — со школой № 24.

«Задача, которая сегодня стоит, — сохранить всё самое лучшее, что есть у каждой из школ, и привнести путем объединения что-то новое и инновационное», — цитирует Бурмака ИА «Взгляд-инфо».

Увольнения среди учителей не планируются, педагогические коллективы будут сохранены. Ученики продолжат заниматься в прежних зданиях. При этом ученики старших классов получат право выбора, в какой профильный класс пойти.

Процесс объединения школ практически завершен, необходимые документы подготовлены.