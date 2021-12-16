Названа допустимая доза шампанского для сердечников и гипертоников

Замдиректора по научной работе университетской клиники МГУ Симон Мацкеплишвили рассказал, какая доза шампанского допустима людям с болезнями сердца и артериальной гипертонией.

Как рассказал специалист корреспонденту сайта aif.ru, людям с указанными заболеваниями следует настороженно относиться к алкоголю в период новогодних праздников. Спиртные напитки способствуют повышению артериального давления, однако пара бокалов шампанского допустимы во время застолья.

В одном бокале содержится 10–15 мл этилового спирта, что совместимо с большинством препаратов.

«Другое дело, что за бокалом шампанского зачастую следует стопка водки и закуска в виде соленой и жирной пищи, а все праздники пациенты проводят за столом», — подчеркнул врач.

Специалист призвал гипертоников и сердечников относиться с осторожностью даже к небольшим дозам алкоголя.

Ранее 16 декабря результаты опроса ВЦИОМ показали, что 69% российских граждан хотя бы иногда употребляют алкогольные напитки. Так, спиртное употребляют, в частности, 75% россиян в возрасте от 35 до 44 лет. Трезвый образ жизни ведут 34% граждан 25–34 лет и такая же доля в группе респондентов старше 60 лет. Согласно результатам исследования, женщины чаще мужчин называли алкоголь неприемлемым (33% и 28% опрошенных соответственно). 31% респондентов заявили, что вообще не употребляют спиртное, пишет Pravda.Ru.

Почти каждый пятый (19%) сталкивался с нелегальной водкой (28% среди мужчин), 15% сталкивались с нелегальным шампанским, 14% — с нелегальным коньяком, по 6% — с нелегальными виски и пивом, пишет REGNUM.

Телефонный опрос проводился 11 декабря среди 1,6 тыс. граждан РФ старше 18 лет, уточняет сайт kp.ru.