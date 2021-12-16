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Воспитателя детского сада в Красноярске заподозрили в насилии над малышами

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Правоохранительные органы начали проверку информации о физическом насилии над детьми в одном из детских садов Красноярска. С июля по декабрь 2021 года воспитатель учреждения № 315 в ходе выполнения своих обязанностей нередко прибегала к рукоприкладству, резкому перемещению воспитанников за руки, а также запирала малышей в туалете.

Как сообщили в Следственном комитете, согласно предварительному расследованию, факт применения физического насилия был подтвержден и в настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств, передает ИА KrasnoyarskMedia.

Ранее в Татарстане было возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая нанесла побои малолетней дочери. Ребенок изъят у матери и находится под присмотром медработников. 1 декабря в квартире дома по проспекту Победы 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 года рождения, снимая расправу на камеру. Видеозапись с избиением дочери женщина отправила отцу девочки.

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