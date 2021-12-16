Заболеваемость ОРВИ значительно превысила эпидпорог в Томской области

Свыше 9,1 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) выявили в Томской области за неделю. Эпидемический порог среди взрослых превышен на 158%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 7%. Порядка 69% заболеваемости приходится на Томск. В ходе лабораторных исследований выявлены вирусы негриппозной этиологии, коронавирус и грипп. Об этом сообщает РИА «Томск».

Прививки от гриппа поставили свыше 354 тыс. жителей региона. План вакцинации выполнен на 61%.

Первые случаи гриппа A(H3N2) были выявлены в Томской области в ноябре. При этом с осени 2020 года до весны 2021 года томичи практически не болели сезонным гриппом, первые случаи были выявлены лишь в апреле 2021 года.