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«Яндекс.Доставка» добавила digital-открытку к заказу доставки

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К заказу «Яндекс.Доставка» в приложении теперь можно прикрепить виртуальную открытку и написать теплые слова получателю. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

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Новая опция бесплатная и доступна по всей России. Использовать ее легко — при заказе доставки в приложении «Яндекс Go» необходимо нажать на кнопку «Открытка получателю», а затем загрузить картинку с телефона или сделать новое фото. Получатель во время исполнения заказа увидит открытку в приложении, рассказали в компании.

Новую функцию могут использовать небольшие компании, которые отправляют свои товары покупателям через приложение «Яндекс Go», а также обычные пользователи — для добавления пожеланий к посылкам друг другу.

«По нашему мнению, открытка должна дать возможность больше общаться со своими клиентами тем бизнесам, которые не строят большие порталы, CRM-системы и не имеют огромного отдела маркетинга. Им нужны недорогие и очень простые инструменты, чтобы увеличивать продажи. Именно для предпринимателей мы создаем новые функции, которыми легко пользоваться уже сейчас», — сказал директор по продукту «Яндекс.Доставка» Антон Уваров.

Летом этого года в «Яндекс Go» также появилась возможность заказать товары с экспресс-доставкой с «Яндекс.Маркет». Функция дополнила список быстрых городских задач, которые пользователи могут решать с помощью приложения. Среди них уже есть заказ такси и каршеринга, заказ еды и продуктов, доставка документов, товаров и перевозка грузов.

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