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Особый противопожарный режим ввели на территории Ухты

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Особый противопожарный режим начал действовать в Ухте (Республика Коми). Соответствующее постановление подписал глава городского округа Магомед Османов.

Согласно документу, особый режим будет действовать до 31 января. В течение полутора месяцев в Ухте будут действовать меры пожарной безопасности. Определенные запреты касаются эксплуатации печного отопления, газовых и электроприборов. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

Профилактические встречи с местными жителями будут проводить сотрудники МЧС, органов внутренних дел, добровольцы и представители соцзащиты. Коммунальщики должны обеспечивать своевременную очистку дорог и подъездных путей.

Ранее в Коми утвердили тарифы на вырубку елей к Новому году. Дерево высотой до 1 м можно приобрести за 40,23 рубля. Стоимость елки высотой до 2 м составит 60,35 рубля.

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