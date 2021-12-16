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Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией

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Число заявок на ускоренное подключение участка к газу в России в рамках программы догазификации почти достигло 500 тыс. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам рабочего штаба по газификации, который провел вице-премьер России Александр Новак.

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Отмечается, что процесс догазификации для удобства людей был максимально упрощен. В случае промедления при работе по заявке или любых других проблем граждане могут обращаться за помощью к единому оператору газификации или оператору своего региона, сказал вице-премьер.

«До границ участка газ на сегодняшний день подведен в более чем 43 тыс. домохозяйств, пуск газа произведен в 20 тыс. домовладений. Была проделана большая работа по расширению мер поддержки для отдельных категорий граждан со стороны региональных властей. Это еще раз подчеркивает, что газификация регионов страны — важная стратегическая задача», — указал вице-премьер.

В свою очередь секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что партия готова задействовать все инструменты и помочь региональным штабам по газификации в реализации программы.

В этот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что уровень газификации в России превысил 72%. Правительство рассчитывает, что в целом будет газифицировано почти 3 млн частных домов, добавил он.

16 сентября Мишустин рассказал, что в России создан единый оператор газификации для подключения газа в домах. Это позволит бесплатно провести газ до границ участков, если к населенному пункту подведен газопровод.

В то же время глава правительства обратил внимание на то, что стоимость услуг по установке оборудования для подведения газа в дома не должна быть завышена.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков — документ вводит институт единого оператора газификации.

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