Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта

Московская область в 2021 году стала лидером в РФ по производству молочной, мясной, хлебной и прочей пищевой продукции. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

В Московской области в 2021 году, по предварительным данным, произведено порядка 720 тыс. т молока.

По его словам, предприятия Подмосковья лидируют по производству йогурта — каждый второй йогурт, произведенный в России, производится в регионе. Также Подмосковье стало лидером по производству сыра, обогнав Алтайский край.

Воскресенский отметил, что предприятия Московской области также лидируют по производству консервов — каждая пятая банка производится в регионе, отмечает телеканал «360». Также регион лидирует по производству пива, минеральной воды и крепких алкогольных напитков.

Министр заметил, что Подмосковье является лидером и по производству мясной продукции, мучных и кондитерских изделий, а также картофеля, джема, приправ и кофе, пишет «Федеральное агентство новостей».

9 декабря сообщалось, что около 141 млн яиц произведут в Московской области по итогам 2021 года. Рост производства составит порядка 2,4%. По данным регионального минсельхоза, за весь прошлый год в регионе произвели 137,7 млн яиц.