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Захарова напомнила о «лихой истории» про выборы в 2000 году в США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась о выборах в США, напомнив о «лихой истории» пересчета голосов в 2000 году во время президентской гонки между республиканцем Джорджем Бушем – младшим и демократом Альбертом Гором.

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Таким образом представитель МИДа прокомментировала заявление американского лидера Джо Байдена. Ранее президент США заявил, что основная борьба на выборах ведется не за то, кто получает право голосовать или чтобы облегчить участие в голосовании для имеющих на это право, а за подсчет голосов. По словам Захаровой, в СМИ эти слова были восприняты как сенсация, но это давно не новость.

«Один пересчет голосов в 2000 году после президентской гонки Буш–Гор чего стоил. В помощь демократии команда Буша рекрутировала Джона Болтона, который «посчитал всё как надо». История была лихая <...>», — написала дипломат.

По ее словам, при изучении бюллетеней обращали внимание на расстояние между прорезом от дырокола и графой для голосования. Считали их руками, в течение месяца США ждали итогов выборов.

В итоге был избран Буш, а Болтон позже получил пост замгоссекретаря, а после — постпреда США при ООН.

«Причем тут дырокол? А при том, что в штате Флорида, от голосов которого и зависела тогда судьба Белого дома, в те годы это был официальный способ волеизъявления граждан. Прогресс ведь», — заключила представитель МИД РФ.

В конце ноября сообщалось, что Байден не отказывается от планов переизбраться в 2024 году. 79-летний политик собирается идти на второй срок, несмотря на падение его рейтингов.

20 ноября сообщалось, что свежий рейтинг главы Белого дома назвали ударом под дых. Популярность действующего главы США побила антирекорд. Поддержка 46-го президента составила всего 36%.

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