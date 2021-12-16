Прямой эфир
Общество
Подмосковье стало лидером среди регионов по производству сыра и йогурта
Интернет
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Общество
Госдума приняла в первом чтении закон о QR-кодах в общественных местах
Недвижимость
Инвестиции в жилье в России выросли в три раза за два года
Общество
Около 500 тыс. домовладений в России воспользовались ускоренной догазификацией
Общество
Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик
Авто
Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку – 2» до июля 2022 года
Общество
«Роскачество» выявило нарушения более чем в 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года

Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт в связи с прогнозируемыми пробками в Москве в вечерний час пик 16 декабря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Ложная обочина и реальная яма: что нужно знать о зимнем вождении
Чемпион СССР Михаил Горбачев дал советы водителям

«Сегодня вечером на дорогах ожидаем девять баллов. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается снег с дождем. В вечерний час пик рекомендуем городской транспорт, он работает штатно. На дорогах станет свободней после 20:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По данным дептранса, количество машин в столице в преддверии новогодних праздников продолжает расти. На текущей неделе из области приезжает на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.

В топ-5 регионов, откуда едут в Москву перед новогодними праздниками, вошли Санкт-Петербург, Тульская, Калужская, Владимирская и Тверская области.

Накануне столичные власти призвали жителей и гостей города в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом. Подобная необходимость вызвана заторами, которые обычно наблюдаются в последние дни уходящего года.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в этот период тысячи горожан и гостей столицы обычно отправляются за покупками или на предпраздничные мероприятия, из-за чего в мегаполисе наблюдается большая загруженность дорог, пишет «Москва 24».

Днем ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. Она также не исключила морозы до –20 градусов в ночные часы на следующей неделе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021