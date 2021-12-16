Водителей в Москве предупредили о девятибалльных пробках в вечерний час пик

Автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт в связи с прогнозируемыми пробками в Москве в вечерний час пик 16 декабря. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Сегодня вечером на дорогах ожидаем девять баллов. По прогнозам синоптиков, во второй половине дня ожидается снег с дождем. В вечерний час пик рекомендуем городской транспорт, он работает штатно. На дорогах станет свободней после 20:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».



По данным дептранса, количество машин в столице в преддверии новогодних праздников продолжает расти. На текущей неделе из области приезжает на 20 тыс. больше автомобилей, чем в ноябре.

В топ-5 регионов, откуда едут в Москву перед новогодними праздниками, вошли Санкт-Петербург, Тульская, Калужская, Владимирская и Тверская области.

Накануне столичные власти призвали жителей и гостей города в предновогодние дни пользоваться общественным транспортом. Подобная необходимость вызвана заторами, которые обычно наблюдаются в последние дни уходящего года.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что в этот период тысячи горожан и гостей столицы обычно отправляются за покупками или на предпраздничные мероприятия, из-за чего в мегаполисе наблюдается большая загруженность дорог, пишет «Москва 24».

Днем ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что следующая рабочая неделя станет самой холодной с начала зимы. В то же время главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, что снегопады в регионе пойдут на убыль. Она также не исключила морозы до –20 градусов в ночные часы на следующей неделе.