Ученые выявили категорию людей с наиболее высокими титрами антител к COVID-19

Российские ученые выяснили, что наиболее высокая концентрация антител после перенесенного COVID-19 наблюдается у пациентов пожилого возраста. Об этом 16 декабря пишет «РИА Новости».

В эксперименте, проводившемся с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021-го, принял участие 1421 доброволец в возрасте 18–70 лет, переболевший COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, а также 216 пациентов, течение болезни у которых было среднетяжелым или тяжелым.

По словам медицинского директора лабораторной службы «Хеликс» Дмитрия Денисова, возраст является одним из определяющих факторов, влияющих на уровень концентрации антител.

В частности, специалист констатировал, что титры антител у мужчин, которые легко перенесли COVID-19, снижаются в среднем через 60 суток после выздоровления, в то время как у легко переболевших женщин фиксируется положительная динамика уровня антител.

Также авторы исследования установили, что к 45-му дню антитела формируются до максимальных значений, сохраняются в такой концентрации на 60-й день, а в целом держатся минимум до 180 дней после заболевания.

Между тем, начальник первой кафедры и клиники имени академика Н.С. Молчанова, полковник медицинской службы Владимир Салухов выразил уверенность, что выработка защитных антител у перенесших COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой формах никак не зависит от пола. При этом у пожилых пациентов отмечался сравнительно больший уровень иммуноглобулинов, нежели у молодых, отметил эксперт.

Ранее, 9 декабря, вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил важность вакцинации для переболевших с антителами. По его словам, прививка необходима переболевшим людям даже при высоком уровне антител, так как эти антитела активны лишь по отношению к S-белку вируса и не обладают нейтрализующим характером.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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