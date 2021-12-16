Специалистов в креативной экономике в 2022 году станет больше

Исследование, проведенное Национальным исследовательским Томским государственным университетом в рамках федеральной программы «Содействие занятости», показало, что количество рабочих мест в креативной экономике растет одновременно со спросом на обучение по этим специальностям, которые в России становятся всё более востребованы.

Согласно новой концепции развития творческих индустрий в стране до 2030 года, господдержка креативной экономики позволит увеличить их долю с 2,2% до 6%, а также расширить участие граждан с 4,6% до 15%. Реализация стратегии позволит увеличить долю занятости в креативных индустриях женщин, молодежи, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья с 4,67% до 12% — к 2024 году, до 15% — к 2030-му В 2022 году благодаря федеральной программе «Содействие занятости» доступность образования для востребованных в креативной экономике специальностей вырастет, например, часть наиболее востребованных программ будут адаптированы с применением современных образовательных технологий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Несмотря на кризис и глобальные экономические вызовы, количество специалистов креативных профессий на российском рынке труда растет. Так, например, самыми популярными направлениями в 2021 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» стали профессии и направления, связанные с цифровой и креативной экономикой. Профессию таргетолога и smm-специалиста выбрали 17% безработных участников проекта и тех, кто находился в поиске работы. 12% — графический дизайн, в 15 самых популярных входит специальность «Stories-мейкер и контент-менеджер». У мужчин популярностью пользуется IT-направление — многие хотят стать разработчиками мобильных приложений и программистами. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми и участвующие в программе «Содействие занятости», выбирают курсы профессиональной переподготовки по интернет-специальностям.

Также в качестве будущей специальности россияне выбирают data-аналитику, собираются стать специалистами по работе с маркетплейсами, маркетологами, специалистами по цифровой трансформации. Всего в рамках федеральной программы было получено более 200 тыс. обращений от россиян. Интерес к новым профессиям и специальностям высок у различных возрастных групп — россияне в возрасте старше 50 лет стали одной из самых активных аудиторий проекта. Свыше 41 тыс. россиян старше 50 лет подали заявки на переобучение. 26 тыс. из них были направлены на обучение в российские вузы.

Абсолютным лидером по количеству заявок стали Москва и Московская область — в регионе самое большое количество вакансий, связанных с креативной экономикой. На втором месте Краснодарский край — близость к морю и круглогодичным курортам притягивает представителей творческих профессий. На третьем месте Санкт-Петербург, традиционно являющийся кузницей креативных индустрий.

Директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель: «Спрос на специальности, связанные с креативными индустриями очень высок. В этом году он сильно превышал те возможности, которые у нас были в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Значительная часть перейдет на следующий год, но мы прогнозируем дальнейшее увеличение количества желающих. Такой интерес к новым специальностям, креативной и цифровой экономике объясняется прежде всего высоким спросом со стороны работодателей. Благодаря программе стало возможным формирование эффективной экосистемы между вузами, бизнесом и государством. Это решит основную проблему рынка труда — нехватку востребованных специалистов с современными компетенциями».

Ранее Томский государственный университет в рамках федерального проекта «Содействие занятости» подписал соглашение с группой компаний «ЛитРес» о создании программ профессиональной переподготовки. На базе вуза планируется готовить специалистов для цифрового книгоиздания, в том числе писателей и актеров для озвучивания аудиокниг. В планах на 2022 год расширить совместные программы и взаимодействие с российскими компаниями, занятыми в креативной экономике — это позволит повышать качество программ, опираясь на потребности рынка труда, будет увеличивать количество рабочих мест и доступ к образованию.