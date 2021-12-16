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Финансист отметил рост рынков на фоне определенности с планами ФРС

Финансист Бабин отметил рост рынков на фоне определенности с планами ФРС
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Американский рынок показал сильный рост, поднимаются и индексы на глобальных площадках. Это происходит на фоне итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, оставившего процентные ставки на околонулевом уровне, заявил «Известиям» в четверг, 16 декабря, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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«Большой объем ликвидности, вкачанный более чем за 10 лет в мировую финансовую систему ключевыми центробанками, которые продолжают этот процесс, обеспечивает поддержку рисковым активам. Кроме того, реальные ставки в США (за вычетом инфляции) остаются глубоко отрицательными, способствуя подорожанию широкого спектра активов, а также усилению инфляции», — отметил финансист.

Он обратил внимание, что ближайшее сопротивление у индекса Московской биржи находится на уровне 3760 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1610.

По мнению Бабина, если мировые рынки и нефтяные цены продолжат рост, а геополитическая обстановка не ухудшится, то до конца недели может быть предпринята попытка преодоления этих технических препятствий.

В начале торгов в четверг рубль находился под умеренным давлением, хотя внешний фон оставался благоприятным, отметил он. Вскоре он перешел к умеренному укреплению благодаря ускорению роста мировых рынков и росту цен на нефть.

Как продолжил Бабин, рынки в четверг отыгрывают заседание ФРС. Доллар на этом фоне продолжил дешеветь, но развивающиеся валюты после укрепления утром «сдали позиции», а большинство вышло в минус.

Турецкая лира потеряла более 2% к доллару, российский долговой рынок растет благодаря данным по инфляции, которая замедляется.

Бабин предположил, что в пятницу Банк России даст сигнал о паузе в ужесточении монетарной политики, хотя и повысит ключевую ставку, в том числе, возможно, на 1 процентный пункт .

Если нефтяные цены усилят восходящую динамику, доллар может проверить на прочность курс к рублю в 73,24 рубля, заключил эксперт.

15 декабря руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил снижение интереса россиян к покупке долларов. В период скачков котировок ажиотажный спрос на валюту представлял собой попытку уберечь сбережения, но в последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на мировом рынке нефти ослабла, объяснил он.

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