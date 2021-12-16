15 декабря завершилось последнее в этом году заседание ФРС. Как и ожидал рынок, американский регулятор ускорил сворачивание программы выкупа облигаций. Начиная с января объемы будут сокращаться на $30 млрд в месяц по сравнению с предыдущими $15 млрд. Это означает, что с середины марта покупки казначейских облигаций и ипотечных бумаг с рынка будут остановлены, на прошлом заседании это намечено было сделать к лету 2022 года. Ускорение «тейперинга» произошло после публикации недавних отчетов, в которых потребительская инфляция США показала 40-летний максимум в 6,8%. В последние месяцы больший вклад в общую инфляцию внесли рост цен на продовольствие и энергоносители, а также повышение арендной платы, в начале же года рост цен был в основном связан с удорожанием подержанных автомобилей и увеличением расценок сектора досуга и гостиничного бизнеса, возобновивших работу после пандемии.

Совершенно неожиданно изменился взгляд членов Комитета по открытому рынку на количество повышений ставки в следующем году, теперь большинство участников голосования ожидают трех увеличений. Рынок закладывал в цены два, три рассматривались как менее вероятный вариант. Кроме этого, Федрезерв уменьшил прогноз темпов роста ВВП и при этом увеличил прогноз по инфляции, уже не называя её «временной». Вдобавок на пресс-конференции Глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что после завершения программы выкупа активов регулятор начнет думать о сокращении своего баланса, который сейчас составляет $4,5 трлн. Даже осторожные продажи активов могут существенно снизить рыночную ликвидность и способствовать развитию коррекции на рынке.

В целом результаты заседания никак нельзя назвать позитивными. Напротив, негативные сигналы от ФРС явно усилились. Но, несмотря на это, индексы существенно выросли. Давайте разберемся почему.

Дело в том, что направление движения рынков определяют крупные участники, фонды, так называемые «smart money». Они сейчас заинтересованы в том, чтобы завершить год на максимумах и получить годовые бонусы. Они очень тонко сыграли на ожиданиях спекулянтов, которые были уверены в снижении рынка после заседания ФРС, потому как, а это уже всем было понятно, темпы сворачивания программы выкупа активов будут ускорены. В пользу снижения также была статистика.

Действительно, если посмотреть на графики индексов в 2021 году, после пяти заседаний ФРС (из семи) следовало снижение индекса S&P500 более чем на 2%. Крупные участники, чтобы заманить побольше шортистов в ловушку, сначала подняли индексы к максимумам на прошлой неделе, а в понедельник и вторник на текущей неделе создали задел снижения. Покупки фондов после оглашения решения ФРС заставили спекулянтов закрыть короткие позиции, что поддержало совершенно неуместный, учитывая результаты заседания, рост рынка. Вот так бывает. На рынке прав тот, у кого больше денег. Хороший урок для тех, кто верит, что новостные движения на бирже можно спрогнозировать.

Чего ждать на рынке дальше? Неизбежной коррекции, но не в этом году, а в следующем. Сейчас не самое подходящее время для формирования долгосрочных инвестиционных портфелей. Краткосрочные длинные позиции всё ещё уместны, но с жестким риск-менеджментом. Факторы, способствующие развороту рынка, постепенно накапливаются, но сложно спрогнозировать по времени, когда их действие отразится на графиках индексов.

Ближе к реальности постепенно могут сместиться текущие слишком оптимистичные прогнозы ФРС по занятости и инфляции. Пауэлл во время пресс-конференции сказал, что экономика быстро продвигается к максимальной занятости, и ФРС ожидает возвращения уровня безработицы к допандемическому показателю в 3,5% к концу 2022 года, что довольно амбициозно, но труднодостижимо. Прогнозы по инфляции на 2022-й на уровне 2,6% также выглядят излишне пощитивными. Фактические показатели по занятости и инфляции хуже ожидаемых будут способствовать развороту рынка в коррекцию.

«Тёмной лошадкой» является штамм «Омикрон». Вполне возможно после новогодних праздников, которые связаны с перемещением большого количества отпускников по стране и за её пределами, новая разновидность вируса доберется до США и совершенно неожиданно устроит там нештатную ситуацию. Возникшие вследствие этого дополнительные проблемы в экономике может и будут иметь временный характер, но вместе с тем могут породить незапланированные последствия и, как результат, привести к переносу первого повышения ставки на более позднее время.

Ещё один фактор, сейчас не учитываемый рынком, может непредсказуемо изменить баланс сил внутри самой ФРС. В ближайшее время Джо Байден может определиться с выбором и назначить трех новых членов Совета управляющих центрального банка в Вашингтоне. Они, а также те, кого выберут в качестве своих следующих президентов Федеральные банки Далласа и Бостона, могут внести свой вклад в изменение политики в следующем году.

Таким образом, будущее по-прежнему остается довольно неопределенным, но вероятность продолжения бычьего тренда на рынке стремительно уменьшается. Мы можем продолжать надеяться на лучшее, но всё же разумнее будет при этом готовиться к худшему.

Автор — аналитик «Фридом Финанс»

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