Прямой эфир
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку-2» до июля 2022 года
Общество
Роскачество выявило нарушения у более 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года
Наука
Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС»
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Общество
Уровень газификации в России превысил 72%
Общество
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
Мир
В МИД РФ назвали сложными переговоры с США по кибербезопасности
Мир
Лукашенко заявил о выработке дополнительных ответных мер на санкции Запада
Интернет
Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент

В Совфеде оценили вероятность приезда нового канцлера ФРГ в Крым

Сенатор Цеков оценил вероятность приезда нового канцлера ФРГ Шольца в Крым
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вероятность того, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит с визитом Крым, низка. Такое мнение высказал в четверг, 16 декабря, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Шольц-таки: канцлером ФРГ официально стал социал-демократ
Чем будет отличаться новое правительство Германии от кабинета Меркель

По словам сенатора, гипотетически посещение Шольцем Крыма возможно, но это вряд ли произойдет в настоящее время, так как этого не допустит коалиция, кроме этого «Германия как часть Евросоюза, Германия как союзник США вряд ли позволит ему это сделать».

«Но если бы руководитель Германии решился бы посетить Крым или в значительной степени изменил бы риторику Германии в вопросах того, что происходит на Украине и в России, то это было бы решение человека сверхгосударственного уровня, это бы пошло на пользу международному сообществу, и тогда, действительно, международная разрядка была бы не на словах, она бы реализовалась на деле», — подчеркнул сенатор в беседе с порталом Lenta.Ru.

Ранее в этот день председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров был аннексирован, сообщает телеканал «360».

По его мнению, Шольц сам понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но признать этого не может из-за давления Соединенных Штатов.

15 декабря Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина, передает НСН. Как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021