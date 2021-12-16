В Совфеде оценили вероятность приезда нового канцлера ФРГ в Крым

Вероятность того, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит с визитом Крым, низка. Такое мнение высказал в четверг, 16 декабря, член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

По словам сенатора, гипотетически посещение Шольцем Крыма возможно, но это вряд ли произойдет в настоящее время, так как этого не допустит коалиция, кроме этого «Германия как часть Евросоюза, Германия как союзник США вряд ли позволит ему это сделать».

«Но если бы руководитель Германии решился бы посетить Крым или в значительной степени изменил бы риторику Германии в вопросах того, что происходит на Украине и в России, то это было бы решение человека сверхгосударственного уровня, это бы пошло на пользу международному сообществу, и тогда, действительно, международная разрядка была бы не на словах, она бы реализовалась на деле», — подчеркнул сенатор в беседе с порталом Lenta.Ru.

Ранее в этот день председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров был аннексирован, сообщает телеканал «360».

По его мнению, Шольц сам понимает, что Крым вернулся в состав России на законных основаниях, но признать этого не может из-за давления Соединенных Штатов.

15 декабря Шольц заявил о готовности ФРГ к конструктивному диалогу с Россией, но добавил, что это не стоит оценивать как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина, передает НСН. Как отметил немецкий канцлер, если Россия «нападет» на Украину, то заплатит «высокую цену».

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.