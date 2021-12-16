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Проект «Россия – Моя история» откроет первую выездную выставку

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Уникальный проект «Россия – Моя история» расширяет свои границы. Впервые контент одноименного Исторического парка покинет пределы павильона на ВДНХ. Мультимедийный проект представит сотни гигабайт новой для зрителя информации о династии Романовых и Рюриковичей 18 декабря 2021 года

Выставка организована Фондом новых форм развития образования при участии Методического центра «Россия – Моя история», а также Фонда гуманитарных проектов. Сам контент Исторического парка уникален именно тем, что является не только познавательным, но и имеет особую подачу за счет мультимедийного оборудования. Собрание материалов постоянных экспозиций парка «Рюриковичи» и «Романовы» позволит зрителям не только вспомнить важные в истории даты, но и узнать о малоизвестных фактах эпохи Рюриковичей и познакомиться с достижениями времен правления Романовых.

«Россия – Моя история» — единственный в своем роде цифровой проект, вошедший в тройку рейтинга самых известных музеев страны, он также является неоднократным номинантом туристических, профессиональных и креативных премий и конкурсов, что демонстрирует большой интерес россиян к собственной истории и важность понимания своего культурного кода.

Отличительными чертами проекта являются многочисленные интерактивные решения: от исторических игр, сенсорных экранов, многочисленных проекторов до трехмерного моделирования и цифровых реконструкций. Так, новейшие технологии позволяют вовлечь посетителей в активное взаимодействие с историческим материалом, ранее доступным только ученым и знатокам секретных архивов.

И.о. генерального директора Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева: «Решение показать широкой аудитории контент главных экспозиций нашего московского исторического парка было принято не случайно. В повседневной жизни люди не бывают вовлечены в историю нашей страны по тем или иным причинам. В связи с этим мы решили дать возможность зрителю прикоснуться к уникальным историческим событиям времен Рюриковичей и Романовых абсолютно бесплатно, расширив площадку присутствия контента. Уверена, что новый современный мультимедийный формат выставки сможет привлечь внимание зрителей и не оставить их равнодушными, что, в свою очередь, позволит нам, получив обратную связь, реализовать еще несколько экспозиций по истории XX века».

Член Общественной палаты РФ, директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин: «Открытие данной площадки может стать полезной и непривычной альтернативой к предновогоднему шопингу. Теперь прерваться от зачастую скучных походов по магазинам можно будет не только на фудкортах. Мы надеемся дать возможность тысячам покупателей уйти из «ТРК VEGAS Кунцево» не только с тяжелыми пакетами покупок, но и бесплатным духовным зарядом нашей историей на весь новый год. Но и тех, кому не хватит объемов исторической площадки в торгово-развлекательном комплексе, тепло встретят на новогодних экскурсиях в парке на ВДНХ».

Выставка продлится до 18 января 2022 года в «ТРК VEGAS Кунцево»

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