YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска телевещания

YouTube заблокировал канал RT Deutsch в день запуска телевещания, сообщается в Telegram-канале RT.

«YouTube заблокировал новый канал RT DE — RT auf Sendung. Это произошло в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. На канале шла прямая трансляция эфира», — указано в публикации от 16 декабря.

В пресс-службе RT уточнили, что вещающий на немецком языке телеканал был удален с площадки в сентябре за нарушение условий использования. В соответствии с правилами YouTube, в случае удаления канала его владелец не может создавать какие-либо другие аккаунты. За нарушение условий использования YouTube также был удален канал RT auf Sendung.

Новость о блокировке RT DE прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.

«Пока давала интервью RT DE, YouTube заблокировал их новый канал. И все это в день запуска телевещания. А мы ничего другого и не ожидали. Как говорится, каждый поздравляет с премьерой, как умеет: кто цветами и добрыми пожеланиями, а кто — толченым стеклом, подсыпанным в туфли», — приводит ее слова «Газета.Ru».

В конце сентября главред RT Маргарита Симоньян сообщила об удалении двух немецкоязычных каналов холдинга из YouTube. Видеохостинг объяснил удаление нарушением условий пользования платформой в связи с публикацией контента, касающегося пандемии коронавируса. Симоньян назвала озвученные причины надуманными.

В МИД РФ решение администрации YouTube назвали «беспрецедентной информационной агрессией». В ведомстве также отметили необходимость симметричных ответных мер в отношении немецких СМИ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, существуют признаки того, что YouTube грубо нарушил законы РФ.

В октябре RT DE и Ruptly подало ходатайство в суд о временном запрете против блокировки и страйков в отношении каналов со стороны YouTube. Как сообщила руководитель телеканалов Динара Токтосунова, сначала было направлено досудебное письмо в американскую корпорацию Google, владеющую YouTube. Ответа на него не последовало. Тогда юристы обратились в суд.