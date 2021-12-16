«Умные спортплощадки» построят в Оренбуржье за 24 млн рублей

Оренбургская область закупит на 24 млн рублей «умные спортивные площадки». Об этом стало известно после заседания регионального законодательного собрания.

Деньги поступят из областного бюджета. К финансированию планируется привлечь предпринимателей, поскольку проект задумывался на условиях государственно-частного партнерства, пишет 56orb.ru.

Речь идет о площадках нового типа. Они называются «умными» из-за встроенной мультимедийной системы. При наведении планшета или смартфона на специальные QR-коды можно перейти на сайт с визуальным тренером и видеоуроками по использованию тренажеров.

Ранее сообщалось, что до 2023 года в Оренбургской области построят три школы на 1135 мест каждая : в Оренбурге в ЖК «Дубки», в ЖК «Микрорайон Маршала Рокоссовского» и в Нежинке Оренбургского района. Регион принял участие в конкурсном отборе Минпросвещения РФ на получение субсидии.