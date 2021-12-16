Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford

Южнокорейская компания Sungwoo Hitech, которая входит в состав концерна Hyundai Group и занимается производством комплектующих, приобрела российский автозавод Ford, расположенный во Всеволожске. Об этом 16 декабря сообщает «Авторевю».

Как пишет издание, некоторые эксперты рынка оценили сумму сделки в 1,5 млрд рублей. Компания Sungwoo Hitech намерена организовать на бывшем заводе Ford производство чехлов для легковых автомобилей. Старт намечен на 2023 год, инвестиции составят 6,8 млрд рублей, планируемая мощность — 265 тыс. единиц в год, а в штат будет набрано 520 человек.

Компания Sungwoo Hitech работает в России с 2010 года. Cобственный завод в поселке Левашово (Ленинградская область) был запущен одновременно с головным автозаводом Hyundai в Каменке и поставляет туда комплектующие — бамперы и каркасы боковых дверей. Среди глобальных партнеров фирмы — Mercedes, BMW, Volkswagen и Tesla.

Совместное предприятие Ford Sollers в марте 2019 года объявило о реструктуризации компании, в результате которой в стране прекратят свою работу три завода: в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Автопроизводитель заявил о том, что перестает изготавливать легковые машины и сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта.

Необходимость изменений компания объяснила желанием вернуться к прибыльности предприятия в краткосрочной перспективе, а также повысить эффективность инвестиций «в условиях сложной ситуации на рынке».

15 ноября директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили «УАЗ».

По данным топ-менеджера, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. автомобилей «УАЗ». Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. машин.