Прямой эфир
Экономика
В ФРГ исключили решение по «Северному потоку-2» до июля 2022 года
Общество
Роскачество выявило нарушения у более 80% красной икры
Мир
ВОЗ может одобрить «Спутник V» в I квартале 2022 года
Наука
Рогозин поручил нарастить производство кораблей «Союз МС»
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве
Общество
Уровень газификации в России превысил 72%
Общество
Суд отменил приговор в отношении блогера Эдварда Била
Мир
В МИД РФ назвали сложными переговоры с США по кибербезопасности
Мир
Лукашенко заявил о выработке дополнительных ответных мер на санкции Запада
Интернет
Суд оштрафовал Meta Platforms на 13 млн рублей за отказ удалить контент

Южнокорейская компания выкупила российский завод Ford

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейская компания Sungwoo Hitech, которая входит в состав концерна Hyundai Group и занимается производством комплектующих, приобрела российский автозавод Ford, расположенный во Всеволожске. Об этом 16 декабря сообщает «Авторевю».

Кончился завод: как уход Ford поможет автопрому России
С российского рынка исчезнут модели Ford Focus, Kuga, Mondeo, Explorer

Как пишет издание, некоторые эксперты рынка оценили сумму сделки в 1,5 млрд рублей. Компания Sungwoo Hitech намерена организовать на бывшем заводе Ford производство чехлов для легковых автомобилей. Старт намечен на 2023 год, инвестиции составят 6,8 млрд рублей, планируемая мощность — 265 тыс. единиц в год, а в штат будет набрано 520 человек.

Компания Sungwoo Hitech работает в России с 2010 года. Cобственный завод в поселке Левашово (Ленинградская область) был запущен одновременно с головным автозаводом Hyundai в Каменке и поставляет туда комплектующие — бамперы и каркасы боковых дверей. Среди глобальных партнеров фирмы — Mercedes, BMW, Volkswagen и Tesla.

Совместное предприятие Ford Sollers в марте 2019 года объявило о реструктуризации компании, в результате которой в стране прекратят свою работу три завода: в Набережных Челнах, Всеволожске и Елабуге. Автопроизводитель заявил о том, что перестает изготавливать легковые машины и сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта.

Необходимость изменений компания объяснила желанием вернуться к прибыльности предприятия в краткосрочной перспективе, а также повысить эффективность инвестиций «в условиях сложной ситуации на рынке».

15 ноября директор Ульяновского автомобильного завода Адиль Ширинов заявил о том, что предприятие не планирует разрабатывать новые автомобили «УАЗ».

По данным топ-менеджера, в 2020 году предприятие выпустило 34 тыс. автомобилей «УАЗ». Согласно плану, до конца 2021 года с конвейера завода сойдет 41 тыс. машин.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021