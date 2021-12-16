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Медик предупредила о риске приступов удушья от домашних роутеров

Медик Шарифуллина предупредила о риске приступов удушья от домашних роутеров
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Электромагнитные излучения, характерные для Wi-Fi-роутеров, могут привести к проблемам со здоровьем и болезням. Самочувствие человека ухудшается в помещениях, где много работающих электроприборов, рассказала 16 декабря главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина.

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По ее словам, роутеры оказывают разнообразное влияние на человека. Среди симптомов она перечислила головокружение, тошноту, утомляемость, снижение памяти и головную боль. Также появляется раздражительность.

«При гиперчувствительности к электромагнитным излучениям, которая фиксируется у одного из тысячи, могут отмечаться гипертонические кризы и приступы удушья», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Воздействие излучения Wi-Fi коррелирует со стрессами и постоянным использованием интернета. В итоге в совокупности эти факторы приводят к тревожному поверхностному сну и нервному перенапряжению.

Среди предпринимаемых мер в ряде стран используют переход на проводные соединения, разрешение на использование устройств только в режиме полета, а также отключение точек доступа Wi-Fi.

Однако исследования, которое бы четко установило негативное влияние Wi-Fi на нейродегенеративные процессы и генетику, развитие онкологии, а также влияние на репродукцию, пока нет, заключила врач.

22 ноября врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала, что электромагнитные волны, излучаемые бытовыми приборами, могут угрожать нервной, иммунной, эндокринной и половой системам человека.

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