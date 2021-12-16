Медик предупредила о риске приступов удушья от домашних роутеров

Электромагнитные излучения, характерные для Wi-Fi-роутеров, могут привести к проблемам со здоровьем и болезням. Самочувствие человека ухудшается в помещениях, где много работающих электроприборов, рассказала 16 декабря главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина.

По ее словам, роутеры оказывают разнообразное влияние на человека. Среди симптомов она перечислила головокружение, тошноту, утомляемость, снижение памяти и головную боль. Также появляется раздражительность.

«При гиперчувствительности к электромагнитным излучениям, которая фиксируется у одного из тысячи, могут отмечаться гипертонические кризы и приступы удушья», — цитирует специалиста «Газета.Ru».

Воздействие излучения Wi-Fi коррелирует со стрессами и постоянным использованием интернета. В итоге в совокупности эти факторы приводят к тревожному поверхностному сну и нервному перенапряжению.

Среди предпринимаемых мер в ряде стран используют переход на проводные соединения, разрешение на использование устройств только в режиме полета, а также отключение точек доступа Wi-Fi.

Однако исследования, которое бы четко установило негативное влияние Wi-Fi на нейродегенеративные процессы и генетику, развитие онкологии, а также влияние на репродукцию, пока нет, заключила врач.

22 ноября врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала, что электромагнитные волны, излучаемые бытовыми приборами, могут угрожать нервной, иммунной, эндокринной и половой системам человека.