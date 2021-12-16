Автомобиль в Брянске переехал лежащего на дороге человека и скрылся

В Брянске утром 16 декабря на бульваре Щорса автомобиль совершил наезд на пешехода. С места ДТП машина скрылась. 28-летнего мужчину госпитализировали с переломами ребер, бедра и таза, пневмотораксом, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Позже водителя нашли полицейские. По словам 62-летнего мужчины, который находился за рулем «ГАЗа», пострадавший лежал на проезжей части и тот его не заметил в темноте.

В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы. Пострадавшего проверяют на наличие алкоголя в крови. Отмечается, что он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов.