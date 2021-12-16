Четверо россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Египте

В египетском курорте Шарм-эль-Шейх произошло ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы. В результате четыре гражданина РФ пострадали. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщает посольство России в Египте.

«По имеющейся информации, утром 16 декабря в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего российских туристов. Пострадали четверо россиян, которые были немедленно госпитализированы в медицинские учреждения города с травмами легкой и средней тяжести», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

31 октября в турецкой Анталье произошло ДТП с туристическим автобусом, который перевозил в аэропорт группу из 12 россиян. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

В результате аварии пострадали девять туристов из России, они в состоянии разной тяжести были доставлены в больницы поселка.