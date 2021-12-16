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Песков заявил, что проблема высокой инфляции вызывает обеспокоенность Кремля

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Возвращение инфляции к «запланированным показателям» — сложная задача, данным вопросом занимается правительство и президент России Владимир Путин. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, ряд внутренних и внешних факторов оказывают давление на инфляцию.

«И это давление в мировой экономике также ощущается, не менее, а может быть даже где-то еще более сильно», — добавил Песков.

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О превышении темпов роста инфляции порога в 8% к концу 2021 года сообщил 8 декабря глава Минэкономразвития Максим Решетников. В связи с этим темпы роста цен будут выше ожиданий Центрального банка — 7,4–7,9% и официального прогноза Минэкономразвития — 7,4%, сказал министр.

В тот же день Банк России опубликовал бюллетень «О чем говорят тренды». В нем отмечается, что в следующем году «месячный рост цен с поправкой на сезонность начнет замедляться», а годовая инфляция упадет примерно до 4,0–4,5%.

При этом в ЦБ считают, что избыточный рост спроса будет снижен благодаря денежно-кредитной политике регулятора. Предложение товаров и услуг в течение 2022 года будет расти на фоне расширения производства и ликвидации логистических проблем, сказано в бюллетене.

Ранее, 7 декабря, президент РФ заявил, что рост инфляции — главная проблема российской экономики и граждан. В следующем году необходимо обеспечить возвращение инфляции к уровню в 4%, в данный момент кабмин предпринимает «энергичные меры» в данной сфере, отметил Путин.

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