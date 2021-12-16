Адвокат заявил о возможности освобождения от наказания напавшего на МФЦ в Москве

Сергея Глазова, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы, могут освободить от отбытия наказания и направить на принудительное лечение в связи с его психическим заболеванием. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщил его адвокат Петр Колдов.

«Глазов заявил мне, что страдает психическим заболеванием, соответствующий диагноз ему поставили в 2009 году. Теперь следствие ему назначит психолого-психиатрическую экспертизу. Если его признают невменяемым, то освободят от отбытия наказания и назначат принудительное лечение. Ну а если признают вменяемым, то наказание Глазову придется отбыть. Это решит суд на основе экспертизы», — приводит ТАСС слова Колдова.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

В Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) уточняли, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надеть маску. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

8 декабря злоумышленник признал вину в убийстве. 9 декабря Пресненский суд Москвы отправил его под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица, и оборот оружия.