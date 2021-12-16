Карантин по бешенству ввели в двух районах Татарстана

Ограничительные мероприятия проводятся в двух районах Татарстана в связи с выявлением очагов бешенства. Документы о введении карантина подписал глава республики Рустам Минниханов.

В селе Новомихайловка в Альметьевском районе животные заболели на территории личного подсобного хозяйства. Неблагополучным пунктом признали территорию в радиусе 1,5 км от очага. В селе Мульма в Высокогорском районе очаг бешенства выявлен на частном подворье.

Во время карантина запрещены лечение восприимчивых животных, а также ввоз и вывоз невакцинированных животных. Ограничено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением животных. Об этом пишет InKazan.ru.

13 декабря сообщалось о нападении бешеной лисы на трех человек в Волгограде. Пострадавшие получили медицинскую помощь. Поймать дикое животное не удалось.