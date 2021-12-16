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Фестиваль парапланов проведут в Удмуртии в 2022 году

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Власти Удмуртии намерены организовать фестиваль парапланов в 2022 году. Место проведения мероприятия пока не называется.

По словам вице-премьера республики Константина Сунцова, фестиваль может быть совмещен с Днем города Ижевска, который отмечают 12 июня. Точку для проведения фестиваля организаторы определят ближе к лету, пишет ИА «Сусанин».

Сунцов уточнил, что туристический поток в Удмуртии за 2021 год составит порядка 560 тыс. человек. В 2022 году власти рассчитывают увеличить поток до 700 тыс. человек. Для комфортного размещения туристов планируется развитие инфраструктуры.

Также зампред правительства Удмуртии рассказал, что раньше сферу туризма курировали Минкультуры, Минспорт и Минэкономики. Теперь планируется создание Агентства по развитию туризма.

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