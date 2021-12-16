Адвокат раскрыл подробности решения суда об отмене приговора блогеру Билу

На судебном заседании по делу блогера Эдварда Била в среду, 16 декабря, большое значение придавалось видеоролику, где он сжигает водительское удостоверение. Об этом «Известиям» рассказал его адвокат Сергей Жорин.

«Вероятно этот ролик вызвал определенное возмущение. От себя хочу заметить, что в данном ролике Эдуард сжигает муляж водительского удостоверения, а не само удостоверение», — пояснил он.

По словам адвоката, представитель прокуратуры на заседании просил взять блогера под стражу, однако суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Таким образом, суд отменил приговор в отношении Била, который в апреле стал участником ДТП в Москве. Судебная коллегия удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Дело передано на новое судебное рассмотрение.

ДТП с участием Била произошло 1 апреля на Смоленской площади в Москве. Audi RS6 под управлением блогера выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя автомобилями.

14 июля мужчину приговорили к двум годам ограничения свободы. Адвокат Била Геннадий Удунян сообщил, что его подзащитный выплатил компенсацию всем потерпевшим в ДТП, однако сумму защитник не уточнил.