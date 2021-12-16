Открывший стрельбу в московском МФЦ потребовал показать тела убитых

Арестованный после стрельбы в столичном МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов потребовал предъявить ему тела убитых людей, он настаивает на личном присутствии на судмедэкспертизе. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Преступник якобы не верит, что он мог убить двух человек. Считает, что пули, вылетевшие из его самодельного пистолета, «не могли быть смертельными», — написала она в Facebook.

По словам Меркачевой, следствие начало опрос участкового и медиков, в обязанности которых входил контроль состояния подозреваемого.

«А мы просим внести изменения в законодательство, которые бы позволили оставить на специальный учет людей с психическими отклонениями, имеющими навыки изготовления оружия и использования отравляющих веществ», — добавила член СПЧ.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

На следующий день Глазов признал вину в убийстве, а 9 декабря Пресненский суд Москвы отправил его под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица и оборот оружия.

В ОНК уточняли, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надевать маску. По данным комиссии, мужчина был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

Очевидцы рассказывали, что нападавший вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

При себе у злоумышленника было около 3 млн рублей. На месте инцидента изъяли пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, патроны, три газовых баллончика и другие элементы.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.