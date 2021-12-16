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Гинеколог рассказала о причинах менструальных болей

Гинеколог Фисюк рассказала, как справиться с менструальными болями
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Врач акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Виктория Фисюк рассказала «Известиям» о том, каковы причины болей при менструациях и как с ними справляться.

По словам специалиста, в норме процесс менструации может протекать с непродолжительными и слабовыраженными болями. Если же женщина испытывает сильную боль, то это повод обратиться к врачу. Так, у 5–10% женщин менструация сопровождается крайне неприятными ощущениями и болью, вплоть до потери трудоспособности. В медицине это называют альгодисменореей.

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Одна из наиболее частых причин этого — сокращения матки за счет повышенной выработки простагландинов. Маточные сокращения напрягают маточные связки, в результате боли распространяются на соседние органы — кишечник, мочевой пузырь. Учитывать нужно также, что перед менструацией отмечается повышенная отечность всех тканей, что усиливает и поддерживает эту боль. При низком болевом пороге, а в дальнейшем подключении сознания — страха перед болью — усиливается данный эффект.

«В некоторых случаях это может быть аномальное расположение половых органов, например при загибе матки, и для того чтобы преодолеть изгнание крови из матки, ей приходится сокращения усиливать, само изгнание крови замедляется, и боль нарастает. Дискомфорт увеличивается при сочетании заболеваний, таких как миома матки, эндометриоз, воспаления, варикозно расширенные тазовые вены, кисты яичников, различные спаечные процессы в малом тазу, даже после аппендэктомии. Иногда наличие внутриматочной спирали тоже может причиной болей при менструации. В некоторых случаях это может быть даже наследственностью», — рассказала Фисюк.

Дисменореи можно оценить по шкале болей, отмечает врач. Как правило, их выделяют три — первая, средняя и тяжелая. Первая не нуждается в коррекции медикаментами. В таком случае гинеколог рекомендовала настроиться на то, что это естественная работа организма.

При других видах боли можно провести массаж пояснично-копчиковой области кулачками, отдохнуть. Также важно наладить правильное питание — уже во второй фазе менструального цикла исключать продукты с повышенным содержанием соли и острых приправ. Стоит исключить копченые и жареные продукты, алкоголь, а также никотин.

«Так как в этот период занижается выработка эндорфинов — гормонов счастья, можно побаловать себя темным шоколадом. Очень полезна правильная гимнастика, особенно упражнения на растяжку, учитывая гармоничность организма, все упражнения так или иначе начнут воздействовать на весь организм в целом. Средняя и тяжелая степень требует медикаментозной коррекции, хотя со временем при соблюдении рекомендаций для легкой степени очень часто средняя и даже тяжелая степень переходит в легкую», — добавила Фисюк.

Для того чтобы подобрать правильную терапию, необходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу, так как самостоятельный прием лекарственных средств может еще больше навредить здоровью.

Ранее, в сентябре, гинеколог-репродуктолог Ирина Меньшикова рассказала о возможных причинах бесплодия среди пар. По ее словам, причин существует несколько: во-первых, это может быть из-за непроходимости маточных труб у женщины, во-вторых, бесплодие может быть обусловлено эндометриозом (заболевание, при котором слизистый слой, выстилающий полость матки (эндометрий), разрастается за ее пределы). Кроме того, врач подчеркнула, что тот факт, что у партнеров разные группы крови и резус-факторы, никак не влияет на возможность зачать ребенка.

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