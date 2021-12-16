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В СФ осудили идею сенаторов США объявить Россию спонсором терроризма

Сенатор Цеков осудили идею сенаторов США объявить Россию «спонсором терроризма»
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Предложение американских сенаторов объявить Россию страной — спонсором терроризма, подрывает диалог Москвы и Вашингтона. Об этом 16 декабря заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

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«Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки», — цитирует его «РИА Новости».

Цеков назвал Россию страной-защитницей, которая разрешает конфликты, развязываемые США и не вмешивается в дела суверенных государств.

«И вдруг ее называют спонсором терроризма», — удивился сенатор.

Цеков обратил внимание, что при этом американские сенаторы считают нормальной власть в Киеве, которая ведет террор против собственного народа, части своей территории.

По его мнению, члены Сената США предлагают дать деньги «не на мир, а на войну». Он выразил сожаление, что столь крупная держава по-прежнему идет по пути развязывания конфликтов.

Ранее в этот же день стало известно, что сенатор-республиканец Риш предложил объявить Россию спонсором терроризма, а также направить киевским властям $450 млн, которые должны пойти на поддержку вооруженных сил Украины в следующем году.

В поддержку проекта закона, представленного Ришем, выступили еще восемь сенаторов от Республиканской партии США, в том числе Марко Рубио. В документе подчеркивается, что законодатели учитывают «наращивание» российских войск на украинской границе, а также обеспокоены потенциальной угрозой «вторжения в середине января».

До этого, 21 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

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