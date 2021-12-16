Свыше 113 тыс. детей получат сладкие подарки в Волгоградской области

Школьникам Волгоградской области раздадут пакеты с конфетами в последнюю учебную неделю 2021 года. Подарки получат больше 113 тыс. детей.

По данным областного комитета образования, пакеты предназначены ученикам начальной школы, а также детям, отличившимся в науке, учебе, спорте и творчестве. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Кроме того, сладкие презенты вручат воспитанникам социальных учреждений и детям-инвалидам.

Ранее эксперты назвали самые популярные подарки на Новый год для детей. По словам специалиста по производству и продажам игрушек Сергея Молоткова, продажи символов 2022 года начали расти еще в ноябре. Игрушечных тигров дарят как детям, так и коллегам и друзьям.