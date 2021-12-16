В Москве рассказали о программе форума волонтеров культуры

Спикеры онлайн-форума волонтеров культуры Москвы расскажут зрителям о направлениях культурных проектов и мерах их поддержки со стороны добровольческого сообщества. Об этом в четверг, 16 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

«Присоединиться к мероприятию приглашают не только добровольцев, но и всех, кого интересует эта тема. На форуме выступят деятели культуры, эксперты и лидеры волонтерских объединений», — приводит слова заммэра mos.ru.

Кроме того, организаторы проведут тренинги, обучающие занятия и открытые встречи, в том числе в рамках творческих лабораторий, сказала заммэра. Мероприятие пройдет с 17 по 19 декабря.

Трансляция форума будет доступна на странице ресурсного центра «Мосволонтер» в социальной сети «ВКонтакте». Предварительная регистрация не требуется.

Программа «Волонтеры культуры Москвы» реализуется ресурсным центром «Мосволонтер» с 2021 года. Участие в ней приняли уже более пяти тыc. человек. Они помогали в библиотеках, музеях и на концертах.

Более подробная информация о добровольчестве в городе и волонтерах культуры опубликована на сайте «Мосволонтера».

Ранее, 5 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что поддержит любые инициативы в пользу волонтеров, в том числе по их добровольному страхованию. Президент добавил, что труд волонтеров благороден по своей сути, всегда нужен и востребован. С каждым годом волонтерское движение становится всё более мощной силой, указал он.

В Москве с 2018 года реализуется масштабная программа «Мой район», она нацелена на создание качественной среды на всей территории столицы. Сюда входит комплекс работ, которые должны обеспечить каждый район удобным транспортом, современными библиотеками и культурными центрами, поликлиниками и школами, комфортными местами для отдыха и занятий спортом. Каждое направление программы учитывает потребности и пожелания жителей.