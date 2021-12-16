Рабочий погиб при падении со строящегося моста в Татарстане

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели рабочего в Татарстане. Мужчина упал во время высотных работ на строящемся мосту через реку Волгу.

Трагедия произошла в Лаишевском районе. По данным следствия, 47-летний мужчина занимался нарезкой сетки настила моста. Рабочий вышел за ограждение и упал с высоты около 10 м. Полученные травмы стали смертельными, пишет ИА «Татар-информ».

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

12 декабря в Сахалинской области рабочий погиб во время ремонтных работ. Строповщик выполнял ремонт скважины, когда к нему задним ходом подъезжал трубовоз. Машина двигалась под наклоном, с нее свалились две незакрепленные трубы, одна из которых попала рабочему в голову.