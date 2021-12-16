Мэр Ярославля Волков попал в больницу

Мэр Ярославля Владимир Волков 16 декабря госпитализирован в одну из больниц региона.

«Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое», — приводит мэрия слова главврача больницы Александра Корнилова.

Позже в четверг мэр Ярославля сообщил о своей госпитализации.

«Сейчас нахожусь в областной больнице под присмотром надежных и чутких врачей, чувствую себя значительно лучше», — написал Волков на странице в Instagram.

Он поблагодарил всех, кто за него переживает. Самочувствие чиновника ухудшилось накануне, 15 декабря.

Как уточняет «Газета.Ru», 45-летний Волков находится в реанимации с инфарктом под постоянным контролем медиков. Ему сделали стентирование сосудов.

Волков занимает пост мэра Ярославля с конца 2018 года.