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В Кремле оценили диалог России с Западом

Песков: РФ пока не удается договориться с Западом по принципиальным вопросам
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России пока не удается договориться с западными партнерами по принципиальным вопросам, однако стороны выражают готовность к продолжению диалога. Об этом в четверг, 16 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«По принципиальным вопросам пока договориться не удается, но абсолютный плюс, что декларируется политическая воля к продолжению диалога. Диалог крайне необходим в этих непростых условиях», — сказал он, комментируя намерение Белого дома и Елисейского дворца провести новые контакты на высшем уровне.

Также представитель Кремля допустил возможность проведения еще одних переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, отметив при этом, что договоренностей на эту тему нет.

Днем ранее Байден заявил, что рассчитывает на дальнейший контакт с российским коллегой. Как отметил глава Белого дома, следующие переговоры с российским лидером будут носить более продолжительный характер.

14 декабря Путин провел телефонные переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как сообщили в Кремле, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также на границе Белоруссии со странами ЕС.

7 декабря состоялся онлайн-саммит Путина и Байдена. В Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер, лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Глава Белого дома указал на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Российский лидер в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей РФ.

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