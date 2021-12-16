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Главный собор Ельца отреставрируют за 4 млн рублей

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Министерство культуры России выбирает подрядчика на выполнение реставрационных работ ансамбля Вознесенского собора, расположенного в центре Ельца. Он является объектом культурного наследия федерального значения. Максимальная стоимость контракта составляет 4,1 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

Компанию, которая займется реставрацией, определят в середине января следующего года. Работы необходимо закончить к октябрю. Прежде всего предстоит обустроить вертикальную гидроизоляцию и отмостки, сделать локальный ремонт стен. Контроль за работами будут вести онлайн через веб-камеры.

GOROD48 уточняет, что Вознесенский собор построили в 1845–1889 годах по проекту архитектора Константина Тона на пожертвования жителей города. Работами по внутренней отделке храма руководил известный московский архитектор Каминский. По его проекту был выполнен и иконостас. Объект закрыли в 1937 году, что привело к серьезным утратам его художественных ценностей. Здание храма использовалось под хранение зерна. Богослужение в соборе было возобновлено в 1947 году.

Эксперты признают, что Вознесенский собор, построенный в русско-византийском стиле, является самым величественным сооружением Ельца и важнейшим элементом его градостроительной структуры.

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